Центризбирком организует на выходные штаб наблюдения за петербургскими выборами

Центральная избирательная комиссия на выходные откроет оперативный штаб, который будет контролировать муниципальные выборы в Петербурге. Об этом сообщил 28 июня на заседании ЦИК зампред Николай Булаев.

Он отметил, что в эти дни у 19 муниципальных комиссий заканчиваются сроки приёма документов у кандидатов.

«Прошу вас на эти два дня за самыми проблемными комиссиями закрепить членов территориальных избирательных комиссий», – обратился Булаев к Виктору Миненко, главе петербургского Горизбиркома. «У нас будет работать штаб, который вместе с вами будет наблюдать за происходящим и реагировать на то, что происходит», – добавил он.

Также Булаев заявил, что ЦИК обратится в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой проконтролировать проверку жалоб на шесть петербургских муниципальных избиркомов. Ранее обращения кандидатов с жалобами на работу ИКМО «Ржевка», «Екатерингофское», «Красненькая Речка», «Академическое», «Сампсониевское» и «Сергиевское» Горизбирком обещал отправить в правоохранительные органы.

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«Я надеюсь, что жесткая оценка Эллы Памфиловой и ее предложения не потребуют применения по результатам нашей работы», – заключил Булаев.

Напомним, что накануне глава ЦИК Элла Памфилова заявила о возможности отмены выборов в Петербурге в части муниципальных образований.