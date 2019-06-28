На КАД перекроют две полосы между проспектами Энгельса и Культуры

Почти неделю будет ограничено движение на участке внутреннего кольца на севере кольцевой автодороги Петербурга. Дорожники устранят колейность проезжей части еще на одном отрезке КАД.

Как сообщает 28 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 30 июня по 5 июля на участке с 25-го по 27-й километр внутреннего кольца КАД, между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры, будут перекрыты вторая и третья полосы. На первой полосе ограничат скорость до 50 км/ч.

Работы будут вестись в круглосуточном режиме. ООО «Техносфера Инжиниринг» устранит колейность на второй полосе. Всего на этом участке три полосы движения.

Реклама





Для устранения колейности на КАД также ограничено движение:

Помимо этого до 10 июля на внутреннем кольце сузили путепровод КАД над проспектом Культуры, а на путепроводе над кольцевой в районе Горбунков до 2 июля движение стало реверсивным.

На севере КАД идет реконструкция. В связи с этим до 1 июля между Парашютной улицей и проспектом Культуры полностью перекрыт участок внутреннего кольца, а с 1 июля до 1 сентября там закроют внешнее кольцо.

Также на вантовом мосту до осени ограничен проезд грузовиков.