Уфимские полицейские ответят перед судом за изнасилованную коллегу. В изоляторе их держать не стали

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по делу о групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы. Принуждение подчинённой к оргии её бывшие начальники не признали.

Как сообщает ведомство 28 июня, в уголовном деле остались две статьи УК, вменённые уже бывшим офицерам местной полиции. Троих фигурантов обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях, совершённых группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, дознавательницу ОМВД по Уфимскому району попытались напоить на сабантуе в служебном кабинете в ночь на 30 октября 2018 года, после чего избили и изнасиловали. В следственный изолятор отправили начальника её отдела подполковника Эдуарда Матвеева, руководителя ОМВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району майора Павла Яромчука. Позже суд смягчил им меру пресечения и отпустил всех троих под домашний арест.

«Обвиняемые вину в инкриминируемых преступлениях не признали», – уточнили в прокуратуре.

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Должности в полиции фигуранты уголовного дела потеряли ещё до своего ареста. Их предполагаемая жертва также не удержалась на службе. Её уволили «за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Служебная проверка установила, что дознавательница выпивала на рабочем месте в компании руководства и ещё одной сотрудницы подразделения. Она также отправлена в отставку.

Башкирские СМИ выяснили личность потерпевшей. Она является дочерью высокопоставленного сотрудника одной из федеральных служб.