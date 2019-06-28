ГК «Полис Групп» получила разрешение на ввод 4 очереди ЖК «Краски лета»

ГК «Полис Групп»

Комитет Госстройнадзора Ленинградской области выдал ГК «Полис Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию 4 очереди ЖК «Краски лета» (д.№12).

Очередь состоит из 5 корпусов общей площадью 68 095 кв. м (2263 квартиры) и включает встроенно-пристроенное дошкольное образовательное учреждение на 100 мест общей площадью 1853,7 кв. м.

Дома расположены так, что образуют закрытый двор, внутри которого расположатся детские и спортивные площадки, газоны, зоны отдыха. На первых этажах домов есть коммерческие помещения.

ГК «Полис Групп»

ЖК «Краски Лета» – масштабный проект комплексного освоения территории в Мурино у метро Девяткино. Он реализуется в 5 очередей, в рамках которых возведут 300 000 кв. м жилья, а также коммерческие помещения и объекты социальной инфраструктуры: три детских сада и школу. Торжественное открытие одного из дошкольных образовательных учреждений на 100 мест в составе жилого комплекса состоялось 6 июня 2019 года. Детский сад расположен по адресу: Петровский бульвар, д. 12, корп. 2 и рассчитан на 5 групп.

В настоящее время в процессе строительства находится завершающая, 5 очередь ЖК «Краски лета». Ее готовность составляет более 50%. Также активными темпами идет возведение школы на 1175 мест, которая стоится по программе «Стимул». Общая площадь объекта составляет 18 604 кв. м. Окончание строительства школы запланировано на конец 2019 года, в 2020 году она уже сможет принять первых учеников.

Справка о компании СК «Полис Групп»