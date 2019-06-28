Закон о защите дольщиков подписан президентом. Для выплаты компенсаций пострадавшим создадут специальный фонд

Владимир Путин одобрил изменения в законодательство, которые защищают интересы участников долевого строительства и предоставляют им «дополнительные гарантии защиты их прав» в случае банкротства застройщика.

«Федеральным законом предусматриваются особенности: <...> участие в деле о банкротстве застройщика <...> публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства"», – сообщается 28 июня на сайте Кремля.

Именно на фонд ложится обязанность по выплате возмещения подписавшим договор участия в долевом строительстве гражданам. Для этого договоры страхования и поручительства считаются прекратившимися досрочно. Страховщик в лице банка сохраняет часть полученной страховой премии по договору страхования (по договору поручительства), пропорциональную времени, в течение которого действовало страхование (поручительство). Оставшаяся часть и поступает в «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства».

Кроме того, с 1 июля застройщики будут работать по эскроу-счетам, где будут находиться средства дольщиков. Строители не будут пользоваться деньгами со счета – до завершения стройки банки будут кредитовать работы.

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Напомним, что закон о защите дольщиков при банкротстве застройщика был принят Госдумой 19 июня 2019 года, а через неделю его одобрил Совет Федерации.