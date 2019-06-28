В России самый дешёвый в мире безлимитный мобильный Интернет

После возвращения на рынок России тарифов с безлимитным мобильным Интернетом в 2018 году РФ заняла первое место среди ведущих стран мира по его дешевизне. Об этом 28 июня сообщает информационно-аналитическое агентство Content Review.

В топ-5 стран с самым дешёвым нелимитированным мобильным Интернетом также попали Малайзия, Польша, Мексика и Тайвань. Только в России и Малайзии такие тарифы не превышают 1000 рублей в месяц в пересчете на русскую валюту.

Из стран ЕС в десятке оказались лишь Финляндия и Голландия. 9-е и 10-е место, соответственно. Япония, Южная Корея и США оказались в третьем десятке. Самый дорогой безлимитный мобильный Интернет из стран, где есть такая услуга, оказался в Канаде. В переводе на рубли он достигает почти 6000 рублей в месяц.

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При этом в списке топ-50 стран по общей стоимости гигабайта мобильного Интернета Россия за полгода поднялась на 4-е место. В конце 2018 года среди стран с самой дешёвой мобильной Сетью Россия была восьмой.

Средняя мировая стоимость 1 гигабайта мобильного Интернета сегодня составляет 195,5 рубля, в России – 37,9 рубля. В декабре 2018 года средний мировой гигабайт стоил 269 рублей, а в России – 55,5 рубля, соответственно.

«Рост потребления подстегивает операторов предлагать еще большие пакеты трафика. При этом есть определенный порог того, сколько абонент готов платить за связь. И этот порог растет гораздо медленнее потребления. Поэтому операторы сильно увеличивают пакеты трафика и аккуратно поднимают цены на пакет. А в пересчете на 1 гигабайт получается, что Интернет дешевеет», – пояснил «Фонтанке» автор исследования директор агентства Сергей Половников.

Эксперт отмечает, что ситуация может измениться, когда нынешние «инициаторы демпинга» в России прекратят «заниматься фигней, вредной для рынка».

«Операторы не могут не реагировать на ценовые уколы конкурентов. Но всему приходит конец. К тому же не стоит забывать, что стоимость гигабайта, может, и падает, но вы не можете купить один гигабайт, вам придется покупать пакет. И в результате расходы на связь будут расти», – добавил телеком-аналитик.

Самый дорогой мобильный Интернет по-прежнему в Швейцарии. Больше 1100 рублей за 1 гигайбайт.

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По данным британских телеком-аналитиков, в марте 2019 года в пересчёте на доллары США Россия занимала 12-ю строчку среди стран с самым дешёвым Интернетом.