Twitter будет скрывать «общественно важные» сообщения политиков за нарушения правил сервиса

Сервис микроблогов Twitter 27 июня выдвинул новые требования к твитам, публикуемым политиками. Теперь сообщения государственных деятелей и тех, кто претендует на госслужбу, будут скрываться из пользовательской ленты, если в их тексте содержатся нарушения правил соцсети.

Определением нарушений займётся команда модераторов Twitter. В случае если факт нарушения подтвердится, сотрудники микроблога решат, является ли опубликованный твит «вопросом общественной важности». Сообщения, получившие такой статус, не будут удаляться, но вместо них в новостной ленте появится уведомление о нарушении. Посмотреть их можно будет, дополнительно кликнув на ссылку. Такие твиты исчезнут из пользовательских рекомендаций и будут реже появляться на платформе.

В январе 2018 года Twitter столкнулся с требованиями пользователей заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа, любящего «поразжигать». Соцсеть ответила отказом, мотивировав это тем, что такое решение лишит читателей микроблога Трампа возможности любой дискуссии с президентом.