«Никогда не сдавайся, Фернандо!» «Зенит» поддержал своего бывшего футболиста, который борется со смертельной болезнью

Игроки, тренерский штаб и руководство футбольного клуба «Зенит» в лице генерального директора петербуржцев Александра Медведева 28 июня поддержали экс-полузащитника команды Фернандо Риксена.

«Фернандо, каждый, кому небезразличны цвета "Зенита", с вами. Не сдавайтесь!» – написано в заявлении пресс-службы питерцев. Перед тренировкой в Австрии команда выстроилась с баннером в поддержу Риксена.

«Никогда не сдавайся, Фернандо!»: сине-бело-голубые поддержали Риксена



Перед утренней тренировкой игроки, тренерский штаб и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поддержали экс-футболиста петербуржцев: https://t.co/folOdL1JuN pic.twitter.com/qQREvGM3Yi — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) 28 июня 2019 г.

Напомним, Риксен выступал за «Фортуну» (Голландия), «Глазго Рейнджерс» и петербургский «Зенит» (в 2006–2009 годах, выиграл с сине-бело-голубыми чемпионат России и Кубок УЕФА). В 2013-м он завершил карьеру, в октябре того же года ему поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» — при этом заболевании перестают функционировать двигательные нейроны в головном и спинном мозге, человек теряет возможность передвигаться. У Риксена есть русская жена Вероника и дочь Изабелла, родившаяся в 2011 году.

Бывший игрок «Зенита» организует «Вечер с Фернандо Риксеном», который пройдет в пятницу, 28 июня, в отеле GoGlasgow Urban Hotel (Глазго, Шотландия). В нем будут участвовать телеведущий Дэвид Тэннер, комик Ди Максвелл, певица Линси Глен, а также бывший футболист «Рейнджерс» Марвин Эндрюс.