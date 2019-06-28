Проекты Glorax Development — победители премии Urban Awards

Glorax Development

В Санкт-Петербурге состоялось подведение итогов федеральной премии Urban Awards – 2019. Проекты Glorax Development одержали победу в двух номинациях: клубный дом Grand House был назван «Премьерой года», проект Ligovsky City получил награду в номинации «Лучшая идея проекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Архитектурное решение, планировки квартир с террасами, эркерами и панорамными окнами, утонченная дизайнерская отделка мест общего пользования, благоустроенный двор с ландшафтным дизайном, собственная инфраструктура и подземный паркинг – основные преимущества клубного дома премиум-класса Grand House. Он расположен в 400-х метрах от Невского проспекта, в шаговой доступности от исторических достопримечательностей города в окружении богатой инфраструктуры. Рядом престижные школы, театры, торговые галереи, рестораны, две станции метро.

Масштабный проект редевелопмента исторического центра Ligovsky City – это продуманная концепция создания комфортной городской среды на Лиговском проспекте. Жилые кварталы отличает удобный выезд на основные транспортные магистрали, комплексное благоустройство территории, продуманные планировки квартир и собственная коммерческая инфраструктура. Застройка Ligovsky City осуществляется поквартально, сейчас в рамках реализации проекта идет строительство двух комплексов бизнес-класса – «Первый квартал» и «Второй квартал».

Федеральная премия в области жилой городской недвижимости Urban Awards состоялась в 11 раз. Ежегодно независимая экспертная комиссия, состоящая из профессионалов рынка недвижимости, оценивает объекты, учитывая весь процесс девелопмента – строительство, экономическую устойчивость, энергоэффективность, архитектурный облик, а также уровень благоустройства. Победителями становятся только лучшие жилые комплексы, отвечающие высоким стандартам качества на рынке жилья.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Grand House – застройщик ООО "БИЗАНТ", проектная декларация на сайте http://grandh.ru/documents

ЖК Ligovsky City (первый квартал) – застройщик ООО «Музей техники», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

ЖК Ligovsky City (второй квартал) – застройщик ООО «ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/