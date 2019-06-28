Пьяного на ВАЗе со стрельбой гнали по «Коле» до Петербурга

Сотрудники дорожной полиции задержали в Петербурге пьяного водителя. Остановить его пытались еще в Волховском районе Ленобласти.

Как сообщает 28 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, минувшей ночью на 109-м километре федеральной трассы «Кола» сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль ВАЗ. 28-летний водитель отказался выполнить неоднократные требования полицейских об остановке и попытался скрыться, создавая при этом аварийную ситуацию на дороге.

Инспектор ДПС вынужден был применить табельное оружие. Он несколько раз выстрелил по колесам ВАЗа, и в конце концов в Петербурге водитель был задержан. Он оказался пьян.

Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него составили сразу несколько административных протоколов: за «пьяную езду» (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ); управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ); выезд на «встречку» (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ), вождение без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), невыполнение требования об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ) и неповиновение полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ).