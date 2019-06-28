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28.06.2019 13:07
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Setl Group построил школу с двумя бассейнами в Красногвардейском районе

Setl Group построил школу с двумя бассейнами в Красногвардейском районе

Setl City

Современную общеобразовательную школу на 450 мест возвел в Красногвардейском районе, во дворе ЖК «ЗимаЛето», холдинг Setl Group.

В новом здании для учеников готовы 2 бассейна, кабинеты для учебы и творчества, а во дворе – большая спортивная зона с футбольным полем. Ожидается, что первый звонок прозвенит в новом здании 1 сентября.

Школа на пр. Энергетиков, 9, к. 5 станет филиалом ГБОУ №491 с углубленным изучением математики. В нее будут ходить 450 ребят – ученики как младших, так и старших классов. Четырехэтажное здание оформлено в приятных бежевых тонах с яркими оранжевыми и зелеными акцентами на фасадах. Внутреннее пространство школы, площадь которой более 14,6 тыс. кв. м, грамотно разделено на различные функциональные зоны. Это и учебный корпус, и спортивный блок, и помещения для торжественных мероприятий. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут перемещаться между этажами на двух лифтах грузоподъемностью 1000 и 400 кг.

В современном здании – целых два бассейна, учебный и оздоровительный, размером 25 на 8,5 метров и 10 на 6 метров. Полностью подготовлен спортивный зал. В нем установлены баскетбольные щиты, канаты для лазания, гимнастические стенки.

Setl City

На первых этажах школы располагаются мастерские по обработке дерева и металла, мастерская ткани и кулинарии. Для мастерских Setl Group закупил станки, в том числе сверлильный, деревообрабатывающий, фрезерный, токарный с компьютерной системой, заточной со шлифовальным кругом, лазерный гравер, слесарные и столярные верстаки.

В просторном актовом зале смогут одновременно разместиться 330 человек. В зале также выделены специальные места для маломобильных групп учащихся. В школе теперь есть библиотека с комфортным читальным залом и книгохранилищем, а также светлая и уютная столовая, в которой приятно пообедать и отдохнуть. В столовой и на кухне уже установлены посудомоечная машина, плиты и холодильники, пекарный шкаф. Помимо традиционного медицинского кабинета в школе будет открыт и кабинет стоматолога, для которого Setl Group предусмотрел стоматологическое оборудование.

Во дворе девелопер создал большую физкультурную зону. Для начальных классов выделена отдельная игровая зона.

Администрация Красногвардейского района планирует открыть школу 1 сентября. В этот же день ожидается открытие детского сада, построенного по соседству.

Эксклюзивным брокером проекта «ЗимаЛето» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «ЗимаЛето» - застройщик ООО "Потенциал", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/zimaleto/declarations

 

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