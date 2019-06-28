Лахта центр
С Лахта Центра теперь будут следить за погодой. На шпиле петербургского небоскрёба появилась метеостанция
Метеостанцию установили на шпиле небоскреба Лахта Центр в Петербурге. Кадры работы промышленных альпинистов на высоте 462 метров опубликованы в Instagram 28 июня.
На высоте 462 м небоскреба Лахта Центр установлен самый верхний элемент смарт-системы мониторинга состояния конструкций, которая насчитывает более 3000 датчиков по всему комплексу. Этот датчик – антенна с GNSS-приемником, которая регистрирует плановые перемещения верхней точки здания от ветровых нагрузок. Здесь, наверху шпиля, смонтирована и система погодного мониторинга – автоматическая метеостанция, которая ведет наблюдение за различными параметрами окружающей среды – температурой, влажностью, направлением и скоростью ветра.
«Установлена антенна с GNSS-приемником, которая регистрирует отклонения верхней точки здания от ветровых нагрузок. Здесь же рядом смонтирована система погодного мониторинга — автоматическая метеостанция, которая ведет наблюдение за различными параметрами окружающей среды: температурой, влажностью, направлением и скоростью ветра», — рассказал руководитель проектного офиса АО «МФК Лахта Центр» Георгий Волокушин.
Установленная метеостанция является самым верхним элементом системы мониторинга состояния конструкций здания, которая насчитывает более 3000 датчиков по всему комплексу.
В прошлый раз промышленные альпинисты взбирались на верхушку небоскрёба в мае. На шпиле меняли лампочки сигнальных огней.