С Лахта Центра теперь будут следить за погодой. На шпиле петербургского небоскрёба появилась метеостанция

Метеостанцию установили на шпиле небоскреба Лахта Центр в Петербурге. Кадры работы промышленных альпинистов на высоте 462 метров опубликованы в Instagram 28 июня.

«Установлена антенна с GNSS-приемником, которая регистрирует отклонения верхней точки здания от ветровых нагрузок. Здесь же рядом смонтирована система погодного мониторинга — автоматическая метеостанция, которая ведет наблюдение за различными параметрами окружающей среды: температурой, влажностью, направлением и скоростью ветра», — рассказал руководитель проектного офиса АО «МФК Лахта Центр» Георгий Волокушин.

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Установленная метеостанция является самым верхним элементом системы мониторинга состояния конструкций здания, которая насчитывает более 3000 датчиков по всему комплексу.

В прошлый раз промышленные альпинисты взбирались на верхушку небоскрёба в мае. На шпиле меняли лампочки сигнальных огней.