Рыцари и угощения по старинным рецептам. Финский Турку погрузился в Средневековье

В Турку, бывшей столице Финляндии во времена шведского правления, 28 июня начался ежегодный фестиваль «Средневековая ярмарка» (Keskiaikaiset Markkinat).

Весь уик-энд, до 30 июня включительно, на площади Ванхасууртори ходят аниматоры, торговцы в средневековых одеждах предлагают ремесленные изделия из кожи, дерева, металла. За 15 евро можно посмотреть часовое состязание рыцарей, которые соревнуются в ловкости и умении владеть оружием: пиками и мечами.

Посетителей ярмарки угощают тем, что было доступно и много веков назад: мёдом, печёными яблоками, колбасками и свининой прямо с вертела. Там же можно попробовать напиток сахти, который варится по старинному деревенскому рецепту из ячменя без хмеля, часто с добавлением можжевеловых ягод.

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Гостей развлекают средневековыми песнями и танцами, для детей устраивают игры, а вечером территорию ярмарки приходит осмотреть сам архиепископ.