«Кавказская пленница». Жительницу Петербурга выкрали с работы из-за неразделенной любви

За похищение девушки будут судить в Петербурге группу уроженцев Ставропольского края. Потерпевшую выкрали прямо с рабочего места.

Как сообщает 28 июня прокуратура города, дело передали на рассмотрение в Красносельский суд.

«По версии следствия, в декабре 2018 года четверо уроженцев Ставропольского края похитили девушку прямо с рабочего места, насильно поместили в автомобиль и удерживали до момента задержания их сотрудниками полиции», – отметили в ведомстве.

Мотивом совершения преступления следствие называет незаделенную любовь.

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Фигуранты ждут суда в изоляторе. За похищение человека группой им грозит до 12 лет лишения свободы.