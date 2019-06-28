«Газпром» предсказывает Европе дефицит газа и строит планы захвата рынка

В Европе снижается добыча природного газа, при этом потребности растут год от года опережающими темпами. Спасти от дефицита может увеличение поставок «Газпрома», заявил в пятницу, 28 июня, на собрании акционеров компании в Петербурге председатель правления Алексей Миллер, передает корреспондент «Фонтанки».

Доля поставок природного газа «Газпрома» достигла 37% европейского рынка — 202 млрд кубометров. Пять лет назад, согласно данным компании, было 30%.

Быстрее всего спрос растет в Германии, заверил акционеров предправления. Поставки в эту страну достигли 59 млрд кубов, превысив в прошлом году номинальную мощность «Северного потока-1».

Потребность стран Евросоюза в этом виде импортного топлива за год выросла на 4%. И будет расти дальше, уверяет глава «Газпрома». Причина — снижение собственной добычи (она покрывает уже меньше половины от потребности), тенденция сокращать использование электроэнергии атомных и угольных электростанций. При этом в европейской энергетике растет доля потребления именно природного газа, сообщил Алексей Миллер.

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«Наш газ конкурентоспособен в Европе, существующая инфраструктура позволяет без больших затрат заместить им уголь», – заметил предправления, добавив, что «Северный поток-1» наносит меньше вреда природе, чем поставки сжиженного газа из США, Австралии, Катара и Алжира. Вторая ветка трубопровода будет построена, несмотря ни на что, заверил Алексей Миллер.

Согласно отчетности компании, «Газпром» занимает первое место в мире по объемам экспорта природного газа с примерно 250 млрд тонн в год. И почти в два раза обгоняет по поставкам в Европу трех самых крупных конкурентов, Qatar Petroleum, Equinor, Sonatrach.

Правда, если верить отчетности самого же «Газпрома», опубликованной в марте, за прошлый год в целом потребление газа в Европе упало на 3,4%. Основные причины — погодный фактор и замедление экономического роста.

На фоне увеличения поставок на Запад «Газпром» в июне сделал предложение Украине — продавать газ не через Европу, как сейчас, а напрямую, со скидкой в 25%.