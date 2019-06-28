Горизбирком продлил сроки подачи документов на выборах в пяти муниципалитетах Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 28 июня продлила сроки принятия документов у желающих стать кандидатами в муниципальные депутаты МО «Екатерингофский» до середины июля. Аналогичные решения ранее были приняты по ещё четырём муниципалитетам.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», на заседании 28 июня Горизбирком признал, что избирательная комиссия муниципального образования «Екатерингофский» незаконно запретила фотосъемку в своём помещении, а муниципальный совет не опубликовал решение о выборах должным образом. Кроме того, Горизбирком признал неудовлетворительной работу территориальной избирательной комиссии 1, которая решение о назначении выборов потеряла.

Решение по жалобе главы городского штаба Алексея Навального обсуждалось около получаса, при этом член ГИКа Дмитрий Краснянский настоял на том, что неправильно решением комиссии признавать бездействие лично главы ТИК Ольги Нечаевой, а также предложил не переносить место работы ИКМО из подворотни в здание районной администрации — будущие кандидаты только запутаются.

Ранее по настоянию ЦИК было решено направить в Следственный комитет жалобы кандидатов на работу ИКМО «Екатерингофский», до сих пор, по данным «Фонтанки», бумага из Горизбиркома так и не ушла.

Отметим, что также на данный момент решением Горизбиркома из-за ненадлежащего опубликования были продлены сроки приёма документов в МО «Академическое», «Ржевка», «Сампсониевское» и «Сергиевское».