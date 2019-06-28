Пытку духотой устроили полицейским Петербурга. Неуловимый мститель отрубил кондиционеры в ГСУ на Лиговке

Следователи петербургской полиции на день остались без привычной комфортной среды. Одиночка оставил без свежего воздуха здание Главного следственного управления ГУ МВД.

Как стало известно «Фонтанке» 28 июня, на беспримерную по дерзости выходку неизвестный решился накануне ночью. Он пробрался к ГСУ на Лиговском проспекте, 145, и срезал медные трубки, ведущие к блоку охлаждения кондиционеров.

Камеры запомнили мужчину с европейским типом лица, ростом до 175 сантиметров, одетого в спортивные штаны, кофту и кроссовки. На лоб была натянута бейсболка. Лет ему около 35.

Стоимость похищенной меди следователи уточняют. В диверсию они верить отказываются, к коллегам обратились с заявлением о краже. Хотя, каким образом на самом деле воруют металл желающие обогатиться, показали подмосковные дельцы, похитив сегодня ночью полтора километра кабеля на железной дороге. Между Петербургом и Москвой застряло более десяти поездов.