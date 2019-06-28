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Город
28.06.2019 13:12
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Калининградских прокуроров встревожили инициалы «регента Пруссии» на гербе Черняховска. Местной администрации грозит суд

Прокуратура Калининградской области требует через суд исправить герб города Черняховск. Как сообщается 28 июня на сайте надзорного ведомства, поводом стало «мнение», изложенное в интернет-публикации московского СМИ «EADaily» – «В Калининграде герб «от регента Пруссии» нарушил закон о госязыке».

«Установлено, что герб МО «Черняховский городской округ» не приведен в соответствие с методическими рекомендациями по разработке и использованию официальных символов МО, утвержденных Геральдическим советом при президенте РФ, что является нарушением требований ст. 9 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», – говорится в заявлении ведомства.

Герб Черняховска включает в себя профиль охотника в зелёных одеждах с рожком в руке и мечом на поясе, который опирается на щит с изображением медведя и инициалами, исполненными готическим шрифтом «G.F.». Прокуратура в исковом заявлении требует признать бездействие местных чиновников незаконным и «исключить буквы на изображении герба».

Герб Черняховска
Герб Черняховска
Фото: фото с сайта commons.wikimedia.org

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В публикации журналистов, которая появилась ещё в конце мая, утверждалось, что инициалы принадлежат «регенту Пруссии Георгу Фридриху Брандербург-Ансбахскому, жившему в 16?17-м веках».

«Получается, что этот герб прославляет не русского героя, в честь которого назван город (Иван Черняховский – командующий войсками 3-го Белорусского фронта, погиб в 1945 году в Польше. – Прим. ред.), а средневекового немца, убившего 43 медведя и решившего увековечить себя и свою страсть к охоте на гербе города», – сетовал в публикации директор «Русской общины Калининградской области» Максим Макаров.

Eurasia Daily утверждает, что прусский регент Георг Фридрих «поддержал польского короля Стефана Батория, выделив 500 всадников и денежные средства на ведение Ливонской войны против Русского царства», а сами инициалы появились на гербе города «по результатам победы Речи Посполитой над Москвой».

Общественники настаивают на том, что новый символ Черняховска должен быть собран из геральдических символов тех земель, откуда в Калининградскую область приехали жители после окончания Великой Отечественной войны. В случае с Черняховском это Курская и Калужская области. На обоих гербах главным элементом является корона Российской империи.

В самой администрации Черняховска оперативно ответить «Фонтанке», что они будут делать дальше, не смогли, так как «и.о. главы администрации выехал на осмотр парка перед проведением мероприятий ко Дню молодёжи, а пресс-секретарь уволился». Вместе с тем чиновники недоумевают от внезапных претензий к многолетнему гербу. «Конечно, неожиданная история, тем более есть исторические корни», – заметил собеседник «Фонтанки» в администрации города.

Черняховск является третьим по численности городом Калининградской области. В нём проживают около 40 тысяч человек. До 1946 года он назывался Инстербург. Замок Инстербург был основан немецкими рыцарями Тевтонского ордена в XIV веке. Здесь жили шведские короли, останавливались Пётр Первый, Иммануил Кант и Наполеон.

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