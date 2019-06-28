После визита ЦИК в «Георгиевский» муниципальный избирком принимал документы у двенадцати кандидатов 15 часов

Кандидаты в муниципальные депутаты в МО «Георгиевский» после визита члена ЦИК Евгения Шевченко смогли подать документы на выдвижение только ночью. Об этом «Фонтанке» сообщил 28 июня член Горизбиркома с совещательным голосом от «Партии Роста» Павел Швец.

«Первые документы после отъезда члена Центризбиркома Евгения Шевченко муниципальный избирком начал принимать только через пять часов», – рассказал Швец. По его словам, заставить комиссию работать удалось только после обращения напрямую в ЦИК.

Швец добавил, что в итоге документы принимали очень медленно, и последний кандидат смог подать их лишь в пять утра.

Накануне в рамках объезда муниципальных комиссий глава Горизбиркома Виктор Миненко и член ЦИК Евгений Шевченко посетили Фрунзенский район. Последней точкой визита стало МО «Георгиевский». При этом в ходе визита в районной администрации делегацию заверили, что все документы у будущих кандидатов должны принять за считанные минуты.