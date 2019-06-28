Первого задержанного по делу «Рольфа» хотят ограничить домашним арестом. Следствие ищет других причастных к выводу миллиардов за рубеж

Следственный комитет подтвердил задержание директора департамента анализа и развития бизнеса группы «Рольф», члена совета директоров компании Анатолия Кайро. Отправлять в изолятор его не планируют.

Как сообщает ведомство 28 июня, Кайро пока проходит в статусе подозреваемого, обвинение ему будет предъявлено в ближайшее время. Следствие собирается просить суд ограничить топ-менеджера домашним арестом. Ходатайство объяснили тем, что преступление относится к сфере предпринимательской деятельности.

«По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний ООО «Рольф» и «Рольф Эстейт», также кипрской компании Panabel Limited Сергеем Петровым. Соучастники незаконно перечислили на счета подконтрольной ему кипрской компании денежные средств, полученные от коммерческой деятельности в размере 4 млрд рублей», – уточняется в релизе.

По уголовному делу кроме Кайро и Петрова проходят ещё двое, их фамилии не раскрываются. Следствие проверяет на причастность к выводу миллиардов других сотрудников компании. Как писал «Коммерсантъ», на допросы вместе с Кайро поехали также гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова и главный финансовый директор компании Александра Озерянова. Первую отпустили домой. Статус второй неизвестен. Сергей Петров находится за границей.

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