Путин пригласил Дональда Трампа на День Победы в 2020 году. Американский лидер не отказался

Президент РФ Владимир Путин пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа приехать в Москву на 75-летний юбилей Победы. Американский лидер отказываться не стал, рассказал помощник главы Российского государства Юрий Ушаков, пишет 28 июня РИА Новости.

«Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая следующего года. Президент США прореагировал очень позитивно. В этой связи был разговор о том, кто, какая страна, сколько потеряла в годы войны, чья роль была решающей, соответственно, был отмечен вклад советского народа в эту победу», – заявил Ушаков.

Переговоры Путина и Трампа состоялись в пятницу в рамках саммита G20, который начал свою работу в японской Осаке. В ходе диалога Трамп передал Путину просьбу журналистов не вмешиваться в американские выборы в 2020 году. Ответ российского лидера не приводится. Пресса уточняет, что президенты обеих стран обернули эту тему в шутку и улыбнулись.

Если Дональд Трамп действительно приедет в Москву на празднование 75-й годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне, то он станет вторым президентом США, который лично увидит торжества на Красной площади. До этого День Победы в России отмечал только предыдущий ставленник республиканцев в кресле американского лидера – Джордж Буш-младший. 43-й президент США присутствовал на торжествах в честь 60-й годовщины Победы в 2005-м.

14 лет назад отмечать День Победы СССР над гитлеровской Германией также прилетали первые лица ФРГ, Франции, Индии, Китая и Японии. В последние годы лидеры ведущих мировых держав это мероприятие игнорируют.