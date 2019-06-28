У Белоострова от нетрезвого петербуржца сбежала последняя электричка. Ночного путника догнал грузовой состав

Нетрезвого пешехода сбил грузовой поезд в Курортном районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной полиции 28 июня.

Накануне около двух часов ночи у станции Белоостров машинист заметил на путях человека. Попытался применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

19-летний пешеход опоздал на последнюю электричку, домой возвращался в подпитии и на сигнал грузового состава не отреагировал. Пострадавшего с ушибами госпитализировали.