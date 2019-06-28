Водитель автомобиля задавил женщину под Гатчиной и скрылся. Подозреваемого нашли через несколько часов

Женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля в Гатчинском районе Ленинградской области в ночь на 28 июня. Под утро полицейские задержали подозреваемого водителя.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 23 часов 27 июня в деревне Меньково. У дома 77 неизвестный водитель на неустановленном транспортном средстве вне зоны пешеходного перехода наехал на 49-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась до приезда медиков.

Около 4:30 28 июня в селе Никольское был задержан 58-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105. По информации 47news, мужчину, проживающего в деревне Старое Колено, нашли в кафе, обратив внимание на припаркованные рядом голубые «Жигули» с советскими номерами и вмятиной на капоте. Такая же машина, как сообщается, сбила женщину в Меньково.

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Женщина стала единственной жертвой ДТП в Ленобласти за 27 июня. Всего за минувший день в регионе произошло 66 дорожных аварий, в шести из которых пострадали люди, сообщает Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Травмы получили 8 человек, все – взрослые.

В Петербурге за четверг было зафиксировано 365 ДТП, в том числе 15 – с пострадавшими. Травмы получили 18 человек, двое из которых дети. Погибших не было.