Кокорины, Мамаев и Протасовицкий будут сидеть в одной колонии
Братья Кокорины, Мамаев и четвертый фигурант их уголовного дела, Протасовицкий, будут отбывать наказание в одной колонии. Об этом 28 июня сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.
«Когда из суда поступят документы, окончательно признающие, что приговор вступил в силу, они могут отправляться [в исправительную колонию] отбывать наказание, – приводит его слова ТАСС. – Все вместе будут отправлены в одну колонию в том случае, если от них лично не поступит отказных материалов. Например, если Кокорин не скажет, что не хочет отбывать [наказание] вместе с Мамаевым. Если такого не будет, то они все вместе будут отправлены».
Ранее нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин заявил, что хочет сидеть в колонии со своим младшим братом Кириллом. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что сложившаяся практика позволяет помещать родных братьев не только в одну колонию, но и в один отряд.
Предположительно, все фигуранты громкого уголовного дела будут находиться в одном из регионов недалеко от Москвы.
Справка:
8 мая Кокорин получил полтора года колонии общего режима, его брат Кирилл столько же. Мамаев и четвертый фигурант, Александр Протасовицкий, приговорены к году и пяти месяцам каждый. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания» в российской столице. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. В новый приговор добавили пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура. Сроки наказания футболистам остались прежними.