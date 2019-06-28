Кокорины, Мамаев и Протасовицкий будут сидеть в одной колонии

Братья Кокорины, Мамаев и четвертый фигурант их уголовного дела, Протасовицкий, будут отбывать наказание в одной колонии. Об этом 28 июня сообщил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко.

«Когда из суда поступят документы, окончательно признающие, что приговор вступил в силу, они могут отправляться [в исправительную колонию] отбывать наказание, – приводит его слова ТАСС. – Все вместе будут отправлены в одну колонию в том случае, если от них лично не поступит отказных материалов. Например, если Кокорин не скажет, что не хочет отбывать [наказание] вместе с Мамаевым. Если такого не будет, то они все вместе будут отправлены».

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин заявил, что хочет сидеть в колонии со своим младшим братом Кириллом. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что сложившаяся практика позволяет помещать родных братьев не только в одну колонию, но и в один отряд.

Предположительно, все фигуранты громкого уголовного дела будут находиться в одном из регионов недалеко от Москвы.