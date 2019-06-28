В подметки не годятся. Обувной рынок готовится к масштабной зачистке и росту цен

Тотальная маркировка обуви поможет победить контрафакт, уверены чиновники. Главной жертвой станет малый бизнес, возражают предприниматели.

Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

С 1 июля в России стартует новый этап глобальной системы прослеживания движения товаров. Компанию шубам, которые снабжаются специальными метками еще с 2016 года, и сигаретам, которые маркируются с марта 2019 года, составит обувь. Как пояснили «Фонтанке» в Национальном обувном союзе, это означает, что новые изделия, ввозимые или импортируемые, будут снабжаться штрих-кодами по технологии Data Matrix. Но немаркированную продукцию еще можно будет продавать до начала 2020 года. Точная дата пока не утверждена, но Минпромторг предлагает установить «день икс» 1 марта. С этого момента обувь без метки будут изымать, а ее продавцам будет грозить штраф.

Крупные игроки в один голос приветствуют нововведение. «Российские производители стонут от контрабанды, а мировые бренды страдают от контрафакта», – говорит директор Национального обувного союза Наталья Демидова. По оценке РБК, 34% обуви продается в магазинах, где присутствует контрафакт.

Проблема актуальна и для Петербурга. В начале этой недели сотрудники таможни одновременно пришли в торговые центры «Лигов», «НЕО» и «Старая деревня» и занялись осмотром магазинов Backstage, продававших брендовую обувь по подозрительно низким ценам. В самой компании отказались прокомментировать свою ценовую политику и претензии ведомства.

Введение системы маркировки облегчит выявление незаконного товара, надеется Андрей Павлов, президент группы Zenden, одного из крупнейших производителей и продавцов обуви в России. «Контрафактом целые ТЦ забиты. Сейчас идет борьба за обеление рынка», – говорит он.

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Оптимизм обувщикам внушают результаты кампании по маркировке меховых изделий. Уже в первый год число проданных шуб выросло более чем в десять раз, что означает легализацию их оборота.

Но борьба с незаконной продукцией неизбежно ударит по небольшому бизнесу. Таких компаний на обувном рынке большинство. Согласно исследованию Discovery Research, на 10 крупнейших игроков приходится всего 15% продаж, тогда как значительный объем по-прежнему реализуется через небольшие сети, отдельные магазины и вещевые рынки.

Такие точки тотально не готовы к введению системы маркировки: они собираются до последнего ждать отмены нововведения или уходить с рынка, рассказали «Фонтанке» предприниматели.

«Я буду работать до начала 2020 года, а когда нельзя будет продавать немаркированную обувь, закроюсь», – сообщил Игорь Литвин, владелец точки в ТЦ «Крокус». По словам предпринимателя, который торгует туфлями и ботинками более 20 лет, у него могут возникнуть проблемы с маркировкой остатков, которые из-за потребительского спада копятся много лет. Нанимать отдельного специалиста нет денег, а самому заниматься нет возможности, поскольку он в магазине и продавец, и грузчик, и бухгалтер.

Планы правительства отменить льготный налоговый режим ЕНВД для продавцов маркируемых товаров укрепляют бизнесмена в его решении. «Если правительство дает нам дополнительную нагрузку в виде затрат на маркировку, то логично было бы снизить налоговое бремя, а не наоборот», – отмечает он.

«Закрываться не собираюсь, но с подключением к системе буду тянуть до последнего момента, надеясь, что отменят», – добавляет Алексей Рыжов, владелец обувного магазина в «Металлострое». Закупать немаркированную продукцию предприниматель не сможет, но рассчитывает продержаться на остатках.

Оптовики от такого расклада не в восторге. Им самим придется вложиться в маркировку остатков, которые иначе рискуют повиснуть на них мертвым грузом. За каждую метку нужно заплатить 50 копеек оператору системы ЦРПТ Алишера Усманова. Кроме того, нужно выложить 25 тысяч рублей при регистрации в системе «Честный знак» и годовой взнос в 3 тысячи», – говорит Анна Макаревич, представитель дистрибьютора «Авентин». Также нужно будет купить оборудование для печати меток-наклеек, расходные материалы и обучить сотрудников. Дополнительные затраты ударят как раз по тем игрокам, которые работают в белую. А вот уверенности, что нелегальный бизнес будет пресечен благодаря маркировке, у предпринимательницы нет.

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Расходы на маркировку остатков одиночные магазины не потянут, а выжить без них не смогут, так как сейчас рентабельность удается сохранять именно благодаря продаже прошлых коллекций, – комментирует директор поставщика обуви «Реал Спорт» Михаил Кашелапов. Но если небольшие магазины не станут регистрироваться в системе, у оптовиков объемы продаж резко упадут.

Национальный обувной союз обещает решить эту проблему. По словам Натальи Демидовой, ассоциация предлагает промаркировать особыми метками остатки, происхождение которых нельзя подтвердить по тем или иным причинам. «Они будут отличаться визуально и продаваться в течение двух лет. А если документы есть, то маркируешь спокойно и продаешь», – пояснила она.

Бизнес также предвидит сложности с импортом. «Клеить метки должны будут китайские фабрики, но считать, что китайцы не ошибутся, значит быть большим оптимистом», – отмечает Михаил Кашелапов.

В последние годы обувной рынок стагнирует. По данным Discovery Research Group, в 2018 году его объем составил 1,4 трлн рублей, но темпы роста – 4%, даже не перекрыли инфляцию. При этом импорт вырос. В 2018 году в Россию было ввезено обуви на $ 3,4 млрд, что на 8% больше, чем годом ранее, и на 45% больше, чем в 2016 году. Главные поставщики — Китай, Италия и Вьетнам.

Уход с рынка небольших дистрибьюторов и ретейлеров позволит более крупным игрокам занять их долю рынка, а также поможет российским фабрикам вытеснить иностранных конкурентов. «Малому бизнесу ничего не угрожает, если работает с крупной легальной оптовой компанией», – комментирует Наталья Демидова.

Зато государству будет проще контролировать продавцов и собирать налоги. «Многие магазины закроются, но они и не нужны были рынку. Они – проводники контрабанды и контрафакта и жили при запредельно льготном налогообложении», – добавляет Андрей Павлов. Правда, чтобы окончательно положить конец незаконному обороту, придется все-таки отменить режим единого налога на вмененный доход, который позволяет малому бизнесу проводить часть продукции мимо кассы.

Покупатель сначала окажется в выигрыше. Чтобы сэкономить на маркировке остатков, бизнес начнет срочно избавляться от залежавшегося товара. «Уже сейчас у нас распродажа с дисконом 80%», – говорит Алексей Рыжов.

Но потом цены пойдут вверх, так как в них будут закладываться расходы на метки. «Придется переложить затраты на покупателя», – говорит Анна Макаревич. Средняя цена на рынке тоже вырастет – за счет ухода контрафакта и контрабанды, не исключает Наталья Демидова. «Может быть, россияне будут покупать реже, но более качественную обувь. Неправильные материалы приводят к заболеваниям», – заключила она.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»