Объем выданных потребкредитов впервые упал с начала года. Ранее ЦБ обещал «охладить рынок»

В мае 2019 года россияне взяли потребкредиты на сумму 250 млрд рублей, что на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), опубликованных 28 июня, на которые обратил внимание РБК.

Падение в мае стало первым с начала года. Для сравнения: в апреле прирост составил 24% в годовом выражении, в марте — 23%, в феврале — 27%.

Количество выданных потребительских кредитов в целом по стране сократилось на 3,3% и составило 1,40 млн единиц. В Петербурге показатель, напротив, вырос на 0,5% к прошлому году.

Ранее Центробанк заявил о намерении охладить рынок потребкредитования. Но меры регулятора к значимому сокращению темпов пока не привели, признавала его глава Эльвира Набиуллина. Однако риска возникновения кредитного пузыря, по мнению председателя ЦБ, нет. С помощью займов потребители не увеличивают уровень жизни, но только стремятся сохранить его на прежнем уровне, отмечала она.