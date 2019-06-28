Выходные в Финляндии 29–30 июня: Средневековье, гей-парад и рок

Этот уик-энд в Суоми рокеры отжигают на фестивалях. Хельсинки устраивает радужное шествие, Турку погружается в атмосферу Средневековья, а Тампере танцует фламенко.

Яна Пруссакова, "Фонтанка.ру"

В субботу, 29 июня, синоптики Foreca обещают в Финляндии от +14 до +17 градусов по Цельсию. Дожди пройдут в северных и центральных регионах страны. В воскресенье осадков не ожидается, на юге Суоми столбик термометра поднимется до +22 градусов.

Хельсинки с 28 по 30 июня принимает фестиваль тяжелой музыки Tuska. На опен-эйр приедут Slayer, Amorphis, Sam1na, Lost Society, Frank Carter & The Rattlesnakes, The Hellacopters. Всего на территории бывшей электростанции Сувилахти за три дня выступят более 40 групп. Билет на один день обойдется в 99 евро.

А 28–29 июня в центральном квартале финской столицы (Torikortelli) пройдет бесплатное мероприятие Bassline. Гостей ждут выступления музыкантов, ди-джеев и гастрономический мини-фестиваль. 29 июня улица Катариининкату превратится в огромный ресторан под открытым небом, где свои блюда представят новые заведения столицы.

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30 июня на площади Хаканиеми разместится фермерский рынок. С 10 до 16 там будут торговать овощами, фруктами, продуктами местного производства. На рынке можно будет и пообедать, темой обеда для киосков уличной еды станет «Рыба и картошка».

29 июня в Хельсинки состоится гей-парад, который станет завершением недели Helsinki Pride. Шествие начнется от Сенатской площади в 12:00 и финиширует в парке Кайвопуйсто. Там же устроят праздник под открытым небом с выступлением финских артистов, детским уголком и фуд-кортом.

С 27 по 29 июня в пяти часах езды от Хельсинки, в Сейняйоки, проходит популярный рок-фестиваль Provinssirock. В трехдневном опен-эйре примут участие более 90 групп, среди которых – Limp Bizkit, Papa Roach, Cypress Hill, Bring Me The Horizon. Билет на один день фестиваля стоит от 89 евро.

В Турку ежегодный красочный Средневековый фестиваль. Посетителей ждут рыцарские турниры, ярмарка ремесленников и театральные представления. Свое мастерство демонстрируют кузнецы и ювелиры, шуты и трубадуры. Детей ждут средневековые игры и маленькие ягнята. Смотрите фоторепортаж "Фонтанки".

Также в этот уик-энд в Турку пройдет фестиваль уличной еды Street Food Fiesta. Он разместился неподалеку от Старой Большой площади (Vanha Suurtori), где проходит Средневековый фестиваль. На берегу реки Аура (It?inen rantakatu) подкрепиться можно будет в субботу с 10 до 20 часов и в воскресенье с 11 до 17 часов.

В Тампере завершается фестиваль фламенко, гвоздем программы станет постановка известного испанского танцовщика Марко Флореса Extrema. Выступление мадридского байлаора состоится 28 июня, билеты стоят 40,50 евро.

С 28 июня по 1 июля Лаппеенранта принимает международную ярмарку с деликатесами и товарами ручной работы. На площади Сатаматори будут вести торговлю более 110 продавцов из 35 стран. В субботу покупателей ждут с 10 до 20, а в воскресенье – до 18 часов.

29 июня в центре Иматры, на площади Inkerinaukio, пройдут соревнования по тяжелой атлетике SCL Imatra Strongman Showdown. Посмотреть на силачей из Финляндии и других стран можно с 12 до 15 часов, мероприятие бесплатное.

Фермеры региона Котка-Хамина соберутся 29 июня на ярмарке маленьких деревень в Миехиккяля (примерно в 25 км от Торфяновки). С 9 до 14 часов по адресу: Soppikankaantie, 30, будет идти торговля фермерскими продуктами, изделиями ручной работы, а также посетителей ждет развлекательная программа.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»