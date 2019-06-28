Введен в эксплуатацию корпус А ЦДС «Новое Янино»

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС ввела в эксплуатацию последний дом на территории жилого комплекса ЦДС «Новое Янино». В корпусе А расположено 969 квартир.

Комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса А жилого комплекса ЦДС «Новое Янино».

Общая площадь 12-этажного 8-секционного здания составляет 54 651 кв. м, жилая – 34 158 кв. м. В доме расположены 969 однокомнатных и двухкомнатных квартир площадью от 29 до 60 кв. м. Недвижимость передается покупателям с полной отделкой «под ключ», практически в каждой квартире предусмотрены остекленный балкон или лоджия.

Группа компаний «ЦДС»

Объекту присвоен почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, гп. Янино-1, ул. Голландская, дом 10, корпус 2.

В ближайшее время застройщик приступит к передаче квартир собственникам.

ЦДС «Новое Янино» — проект комплексного освоения территории в Янино. На благоустроенной территории площадью 128 000 кв. м недалеко от Ржевского лесопарка расположится всё необходимое для комфортной и спокойной жизни. Комплекс включает в себя шесть небольших 12-этажных корпусов общей площадью около 160 000 кв. м. В инфраструктуре жилого комплекса предусмотрен детский сад на 175 мест.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Новое Янино» – застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/novoe-yanino/documents/