Петербургский авторынок поставил антирекорд. Продажи упали в мае на 7%

В мае в Петербурге было продано 12 465 новых машин, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, подсчитали 28 июня эксперты агентства «Auto-Dealer-СПб». Это самое сильное падение реализации за один месяц начиная с сентября 2016 года. По мнению экспертов, на результатах сказалось завершение первого этапа госпрограммы поддержки авторынка, а также высокая база прошлого года.

В январе–мае 2019 года петербургские дилеры реализовали 60 170 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В топ-10 только три бренда по итогам пяти месяцев показывают рост продаж – KIA, Lada и Mitsubishi. Во второй половине года эффект высокой базы сохранится.

«Негативно на динамику авторынка в городе, несомненно, будет влиять высокий результат Ford, показанный во второй половине прошлого года. Даже KIA, рост продаж которой достаточно аномален для нынешнего состояния рынка, не сможет покрыть эту разницу», – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Положительно на продажах скажутся программы господдержки, которые возобновятся с 1 июля. Но в целом динамика авторынка Петербурга продолжит балансировать около нулевой отметки.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России по итогам января–мая 2019 года составила 8,9% (год назад – 8,7%).