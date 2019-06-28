Гражданин Китая вернётся домой без колёс. В Петербурге угнали два «Ленд Крузера» и «Ленд Ровер»

Три дорогостоящих внедорожника стали добычей угонщиков в Петербурге за сутки. Практиковать пешеходные прогулки придётся не только горожанам, но и гостю из-за рубежа.

Как стало известно «Фонтанке» 28 июня, накануне около 14.00 в дежурную часть полиции обратилась 30-летняя петербурженка. Она сообщила о пропаже белой «Тойоты Ленд Крузер». Автомобиль 2018 года выпуска был припаркован у третьего дома на улице Передовиков в Красногвардейском районе. В последний раз хозяйка видела машину 13 июня. Потерю она оценила в 3,7 млн рублей.

Около шести вечера в дежурной части полиции раздался звонок от 48-летнего предпринимателя. Владелец ЧОП в Орле потерял в Петергофе «Тойоту Ленд Крузер 200». Внедорожник 2016 года выпуска стоимостью четыре с половиной миллиона рублей угнали с улицы Прудовой.

В восемь вечера полиции стало известно об ещё одном угнанном автомобиле. С заявлением обратился 34-летний гражданин Китая, приехавший в Россию по деловым вопросам на своём «Ленд Ровер Дискавери» 2017 года выпуска. Чёрный внедорожник угнали в течение часа от 20-го дома на улице Нахимова на Васильевском острове. Виза у иностранного автолюбителя заканчивается 19 августа, возможно, домой ему придётся добираться другим транспортом.