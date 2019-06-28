«Газпром» выплатит самые большие дивиденды в истории — почти 400 млрд рублей

В 2019 году ПАО «Газпром» выплатит максимальные дивиденды за всю историю компании. В рублях это в два с лишним раза больше, чем в 2018-м, заявил 28 июня председатель правления госкомпании Алексей Миллер на собрании акционеров компании в Петербурге, передает корреспондент «Фонтанки».

На одну акцию придется 16,61 рубля, итого 393 млрд, уточнил предправления. Это 27% от чистой прибыли, полученной компанией в прошлом году.

Прибыль за 2018-й составила 1,46 трлн рублей, а выручка достигла 8,2 трлн. Это исторически самые большие финансовые показатели, объявил Алексей Миллер в своем докладе перед акционерами: «ПАО «Газпром» находится на пике своего развития».

В будущем, пообещал предправления, «Газпром» намерен направлять на дивиденды 50% прибыли.

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Самым крупным акционером компании является государство с 50,23%: напрямую через агентство по управлению госимуществом и косвенно через АО «Роснефтегаз» и АО «Росгазификация».

Доставшиеся бюджету страны дивиденды «Газпрома» за прошлый год станут самыми крупными среди всех компаний с госучастием, заверил Алексей Миллер.

«Газпром» лидирует среди российских компаний, вошедших в Топ-100 самых крупных компаний мира по версии Forbes The World’s Largest Public Companies. Стоимость активов «Газпрома» Forbes оценил в $ 305,9 млрд, а капитализацию – в $ 59,9 млрд.