Реорганизовали бизнес. В «Рольфе» объяснили сделку из уголовного дела Петрова

Следственный комитет заинтересовался сделкой по юридической реорганизации структур автолидера, которая была проведена пять лет назад по всем правилам. Об этом 28 июня заявил руководитель направления PR группы «Рольф» Павел Носов.

По словам Носова, решение о продаже акций «Рольф Эстейт» было принято в рамках консолидации и укрупнения бизнеса на базе «Рольф». До 2014 года компании были отдельными юрлицами, но обе принадлежали кипрскому трасту Panabel Limited. Оценкой «Рольф Эстейт» перед продажей занималась компания «Юрис право аудит». В итоге акции были выкуплены «Рольфом» за 4 млрд рублей.

В Следственном комитете в этой схеме видят вывод денег за рубеж. По версии следствия, Сергей Петров провёл покупку по завышенной цене, используя подложные документы. Носов утверждает, что сделка была честной.

«Мы будем защищать свою позицию в рамках закона, предоставляя доказательства, которые у нас есть, независимая оценка «Рольф Эстейт» – главный из них», – цитирует его РБК.

Об уголовном деле в отношении Сергея Петрова Следственный комитет сообщил накануне. Ему вменяют валютные операции по переводу средств на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов (часть 3 статьи 193.1 УК). Следствие считает, что основатель ГК «Рольф» провёл сделку не без помощи топ-менеджеров. Член совета директоров компании Анатолий Кайро 28 июня задержан после допроса в СК. Сам Петров находится за границей. Возвращать «туда, где собираются что-то пришить, он не собирается».