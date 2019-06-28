«Украл из корыстных побуждений». Похитителя картины Куинджи из Третьяковки признали вменяемым

Следственное управление УВД по ЦАО Москвы завершило предварительное расследование уголовного дела о краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Об этом 28 июня сообщается на сайте ведомства.

Фабула дела была известна давно: 27 января 2019 года Денис Чуприков «снял картину со стены, зашел за демонстрационный стенд, где изъял полотно из рамы, вышел из здания на улицу и скрылся». Его задержали на следующий день. Ранее в СМИ писали, что Чуприкову была назначена психиатрическая экспертиза.

«В ходе предварительного расследования по уголовному делу проведены две психиатрические экспертизы, которые установили вменяемость злоумышленника в момент совершения преступления», – сообщили в МВД.

И подчеркнули, что Чуприков «действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений». Стоимость картины Куинджи, которая входит в коллекцию петербургского Русского музея, эксперты оценили в 20 млн рублей. Дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.