Происшествия
«Украл из корыстных побуждений». Похитителя картины Куинджи из Третьяковки признали вменяемым
Следственное управление УВД по ЦАО Москвы завершило предварительное расследование уголовного дела о краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи. Об этом 28 июня сообщается на сайте ведомства.
Фабула дела была известна давно: 27 января 2019 года Денис Чуприков «снял картину со стены, зашел за демонстрационный стенд, где изъял полотно из рамы, вышел из здания на улицу и скрылся». Его задержали на следующий день. Ранее в СМИ писали, что Чуприкову была назначена психиатрическая экспертиза.
«В ходе предварительного расследования по уголовному делу проведены две психиатрические экспертизы, которые установили вменяемость злоумышленника в момент совершения преступления», – сообщили в МВД.
И подчеркнули, что Чуприков «действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений». Стоимость картины Куинджи, которая входит в коллекцию петербургского Русского музея, эксперты оценили в 20 млн рублей. Дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Справка:
Крымский предприниматель Денис Чуприков похитил картину «Ай-Петри. Крым» кисти Архипа Куинджи из Третьяковской галереи 27 января. Он снял ее на глазах у посетителей выставки и покинул здание. Его задержали на следующий день.
Пропавшая картина была найдена на строящемся объекте в Подмосковье. Чуприкова арестовали до 27 марта по обвинению в хищении предметов, имеющих особую ценность (ч. 2 ст. 164 УК), предпринимателю грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. руб.
Министр культуры РФ Владимир Мединский объявил выговор гендиректору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой. Также Мединский распорядился уволить начальника службы безопасности.