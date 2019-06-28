Рейтинговое агентство АКРА повысило рейтинг ПАО «Банк «Санкт-Петербург» до уровня А (RU)

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» получил заключения о степени готовности по жилым комплексам 4YOU, All Inclusive, «Q-мир» и «ARTквартал.Аквилон». Все они соответствуют критериям Минстроя РФ, которые позволяют после 1 июля продолжить реализацию квартир в проектах по договорам долевого участия без открытия эскроу-счетов.