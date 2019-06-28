Рейтинговое агентство АКРА повысило рейтинг ПАО «Банк «Санкт-Петербург» до уровня А (RU)
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
27 июня 2019 г. рейтинговое агентство АКРА (АО) повысило кредитный рейтинг ПАО «Банк «Санкт-Петербург» до уровня А (RU). Прогноз по рейтингу – «Стабильный».
Повышение кредитного рейтинга ПАО «Банк «Санкт-Петербург» отражает улучшение профиля рисков Банка за счет снижения объема рыночного риска в сочетании с улучшением качества активов, несущих кредитный риск.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.