Медведев запретил россиянам держать дома медоедов. Также любителям животных придется забыть о пингвинах, маготах и многих других

Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев определил, каких питомцев россияне могут держать дома, а каких нет. Есть и исключения, но их придется согласовывать с Росприроднадзором.

«Устанавливается запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, привычная среда обитания которых значительно отличается от возможных условий содержания их в неволе, что может неблагоприятно влиять на состояние их здоровья, вплоть до гибели», – говорится в документе, опубликованном 28 июня на сайте кабинета министров РФ.

В списке оказалось много крупных млекопитающих – от привычных для РФ медведей до более экзотичных львов, медоедов и гиен. Под бан правительства попали китообразные, парнокопытные и непарнокопытные (кроме лошадей и быков).

В запретном списке нашлось место и птицам. Соколы и совы теперь не могут стать домашними питомцами. Придется отказаться и от пингвинов с киви.

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Приматы также запрещены. Единственное исключение сделано для берберской обезьяны (или магота, который в Европе обитает только на Гибралтаре).

Забыть придется о некоторых видах ящериц и змей, а также ядовитых лягушек. Власти считают, что россиянам стоит отказаться от тарантулов и ядовитых пауков.

Особенно выделены жители океана, которых теперь нельзя держать дома: коралловые полипы, скаты, акулы и угри.

При этом правительство подчеркивает, что содержать таких зверей в неволе могут специализированные организации, например зоопарки. Кроме того, если животное приобретено до 1 января 2020 года, то оно фактически под ограничения не попадает и может жить до наступления естественной смерти. После этой даты исключения могут быть сделаны, но при разрешении Росприроднадзора.

Напомним, петербуржцы — любители держать дома диких животных. Так, в подвале дома у реконструктора и создателя патриотической организации «Красная звезда» Павла Бараненко нашли нильского крокодила. А у владельца компании-оператора наружной рекламы «Руан» и банка «Гефест» Вячеслава Ананских дома жила рысь.