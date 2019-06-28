Директора бойцовского клуба Кадырова застрелили в Тольятти

Директор недавно открытого в Тольятти бойцовского клуба «Ахмат» убит. Об этом 28 июня пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу самарского управления Следственного комитета.

В сообщении СК не указано место работы погибшего. Следователи только пишут о том, что накануне, 27 июня, в Центральном районе Тольятти было обнаружено «тело мужчины 1982 года рождения с признаками насильственной смерти – огнестрельными ранениями тела».

По подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина 1985 года рождения, он объявлен в розыск. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Отметим, бойцовский клуб «Ахмат-Тольятти» открылся 15 июня 2019 года, является филиалом чеченского клуба имени Ахмата Кадырова. Создан при содействии главы Чечни Рамзана Кадырова.