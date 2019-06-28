Происшествия
В Шереметьево вслед за багажным коллапсом пришло наводнение
Парковку терминала «В» столичного аэропорта залило водой. В аэрохабе рекомендуют искать «альтернативные пути».
«В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево 1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе).
На указанных дорогах затруднено движение автотранспорта», – сообщается 28 июня на сайте Шереметьево.
Пассажирам рекомендуют воспользоваться «альтернативными путями» – аэроэкспрессом и межтерминальным переходом (МТП).
В социальных сетях распространяется видео потопа. По мнению очевидцев, причина может быть связана с ремонтом и неработающей ливневой канализацией.
28 Июн 2019 в 12:34 PDT
Напомним, что в начале июня пассажиры столичного аэропорта столкнулись с проблемами при выдаче багажа.