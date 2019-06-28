В Шереметьево вслед за багажным коллапсом пришло наводнение

Парковку терминала «В» столичного аэропорта залило водой. В аэрохабе рекомендуют искать «альтернативные пути».

«В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево 1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе).

На указанных дорогах затруднено движение автотранспорта», – сообщается 28 июня на сайте Шереметьево.

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Пассажирам рекомендуют воспользоваться «альтернативными путями» – аэроэкспрессом и межтерминальным переходом (МТП).

В социальных сетях распространяется видео потопа. По мнению очевидцев, причина может быть связана с ремонтом и неработающей ливневой канализацией.

Напомним, что в начале июня пассажиры столичного аэропорта столкнулись с проблемами при выдаче багажа.