Выпущенный в Петербурге тюлень побывал в Финляндии и Эстонии

В реабилитационном центре для ластоногих продолжают следить за передвижениями тюленя Марта, которого выпустили в Финский залив в середине мая со спутниковым датчиком.

Как сообщает Фонд друзей балтийской нерпы 28 июня, воспитанник центра перемещается между Россией, Финляндией и Эстонией.

«Тем временем тюлень Март пересек залив, побывал в Эстонии, потом опять вернулся на север и целую неделю прожил в приграничном с Россией финском национальном парке. Сейчас Март начал двигаться на восток. Умница!» – хвалят тюленя в центре.

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Март стал первым в России серым тюленем, оснащенным устройством спутниковой телеметрии. Оказавшись в свободном плавании, ластоногий отправился в Сестрорецкую губу, удачно прошёл эту часть акватории, усеянную мережами рыбаков-браконьеров, побывал в районе форта Тотлебен и мыса Обручева, ознакомился с Выборгским заливом и потом нанёс визит в территориальные воды соседних стран.