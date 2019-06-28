«Мир пока не готов к DeepNude». «Раздевающую» людей компьютерную программу прикрыли

Анонимные разработчики программы DeepNude, позволяющей «раздевать» людей на фото при помощи алгоритмов нейросетей, 27 июня заявили в Twitter проекта о прекращении работы над сервисом.

По словам программистов, они не ожидали, что приложение получит такой большой успех. Также разработчики отметили, что вероятность «злоупотребления» возможностями приложения слишком велика.

«Мир пока не готов к DeepNude», – резюмируют создатели программы.

Приложение DeepNude появилось в сети 23 июня. Оно позволяло получить качественное изображение обнажённой женщины за 50 долларов, заменяя одежду на фотографии отрисованным искусственным интеллектом обнажённым телом. В бесплатной версии тело на обработанном фото скрывал огромный водяной знак. При этом сервис не научился раздевать мужчин. Если загрузить на сайт мужское фото, то на теле появлялись женские половые признаки. Создатели обещали доработать механизм.

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27 июня сайт DeepNude «упал» от огромного количества желающих протестировать сервис. Разработчики были вынуждены приостановить его работу.

«Команда DeepNude отмечает, что копии программы могут быть по-прежнему доступны в сети, и предупреждает, что не даёт разрешения на их использование». Таким образом, программа может продолжить распространение по Сети, при этом авторы снимают с себя всю ответственность.