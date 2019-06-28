Группа «Эталон» презентовала интерактивный офис продаж ЖК «Петровская Доминанта»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

27 июня Группа «Эталон» презентовала новый интерактивный офис продаж, который открылся рядом со строительной площадкой ЖК «Петровская Доминанта» по адресу: Петровская коса, 1, к. 1 (в здании БЦ «Петровский»). На торжественном мероприятии присутствовали клиенты, партнеры и руководство Группы «Эталон».

Уникальность нового офиса заключается в применении передовых и инновационных технологий, которые позволяют процесс выбора квартиры превратить в увлекательное «путешествие». Первое новшество, которое презентовала Компания — это интерактивный архитектурный макет, который представляет собой синтез объемного физического макета и мультимедийного контента. Таким образом, покупатели могут не просто посмотреть на макет дома, но и увидеть выбранную ими квартиру благодаря подсветке, посмотреть планировку жилья, добавить несколько вариантов квартир в «избранное» для дальнейшего сравнения. Также Группа «Эталон» представила VR-тур по жилому комплексу. Он позволяет переместить покупателя из офиса в интерьеры будущей квартиры, где можно буквально ощутить габариты комнат, насладиться видами из окон, оценить высоту потолка, размер окон, ванной, а также сравнить разные варианты планировок.

«Создание такого интерактивного офиса в очередной раз подтверждает, что Компания развивается. Появляются не только амбициозные проекты, такие как «Петровская Доминанта», но и ультрасовременные офисы, которые им соответствуют», – отмечает Геннадий Щербина, генеральный директор Группы «Эталон». – Мы уверены, что такой комфортный, инновационный и технически оснащенный офис позволит обеспечивать качественно новый уровень обслуживания наших клиентов».

Под торжественную музыку руководители Компании перерезали канат, ударили в рынду и открыли ледяную скульптуру корабля, который стал символом начала большого пути. В завершение мероприятия гости получили в подарок памятные сувениры и сертификаты на скидку.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/