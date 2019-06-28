У петербуржцев сдают нервы в утренних пробках. Водитель автобуса кулаком объяснил пассажиру, почему нельзя выезжать на встречку

Желание гражданина оказаться побыстрее на работе стало причиной конфликта в петербургском автобусе. Пассажир требовал от водителя ускорения и предлагал наплевать на ПДД. Спор закончился кулаками.

О транспортном коллапсе у станции метро «Петроградская» в социальных сетях рассказали очевидцы около девяти утра 28 июня. У одного из троллейбусов произошёл обрыв контактной сети, транспорт встал, в результате автобус № 128 (Уральская улица — Аптекарская набережная) оказался заблокированным.

Для одного из пассажиров автобуса стоять в пробке оказалось невыносимым. Горожанин решил подсказать водителю, как объехать затор, и указал на встречную полосу. Спор между тем, кто хочет побыстрее добраться на работу, и тем, кто уже при исполнении, перерос в агрессивную перепалку с применением кулаков. На место вызвали сотрудников полиции.

«Пострадавший пассажир госпитализирован», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Реклама





В пресс-службе «Пассажиравтотранса» вступились за своего сотрудника и пояснили, что конфликт спровоцировал пассажир, «который во время движения отвлекал водителя, оскорблял, пытался нанести удары рукой через открытую форточку».

«После подъезда автобуса к остановке водитель попытался до прибытия полиции задержать дебошира», — отметили на предприятии.

Это уже не первый случай автобусных разборок. В конце мая школьник в салоне транспорта показал своё владение нецензурной лексикой, был изгнан на улицу и в придачу получил пару ударов по голове от водителя.