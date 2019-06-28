Соглашение о заморозке цен на топливо продлеваться не будет. Бензин продолжит дорожать

Правительство не собирается продлевать соглашение о стабилизации топливного рынка, которое было подписано в прошлом году между властями и десятью крупнейшем нефтяными компаниями. Такие выводы сделал глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов после совещаний с главой Минфина и вице-премьером.

«Соглашения, да, они четвёртый квартал действовали, сейчас полгода уже действуют, 1 июля заканчиваются. Но вроде сейчас правительство сказало, когда мы в последний раз встречались, и у [главы министерства финансов Антона] Силуанова, и у [вице-премьера Дмитрия] Козака, что с 1 июля уже они не будут ... так называемые надстройки с обратными акцизами, демпфирующими надбавками», – рассказал 28 июня Богданов в комментарии РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что российские власти не намерены продлевать соглашение. За первые пять месяцев этого года бензин подорожал на 8%.