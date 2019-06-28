Трамп попросил Путина не вмешиваться в выборы 2020 года

Дональд Трамп попросил Путина не вмешиваться в выборы президента США в 2020 году. Так американский лидер начал встречу со своим российским коллегой на полях саммита G20 в Осаке 28 июня.

Инициировали вопрос журналистры, которых пустили в комнату, где шли переговоры. Как сообщает РИА Новости, представители американских и российских СМИ вели прямую трансляцию со всевозможных гаджетов – от телефонов до портативных камер. После вступительного слова двух лидеров репортеры начали выкрикивать вопросы обоим президентам, но те лишь с улыбкой кивали прессе. По окончании протокольной съемки корреспонденты «долго отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы сотрудников протокола».

При этом перед началом переговоров журналисты спросили Трампа, обратится ли он к Путину с призывом не вмешиваться в выборы президента США в 2020 году.

«Конечно», – сказал американский президент. Он повернулся к президенту РФ и озвучил эту просьбу.

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Встреча продолжалась полтора часа. Стороны обсудили Иран, Сирию, Венесуэлу и Украину, сообщил по итогам Белый дом.

«Президент Дональд Трамп только что завершил встречу с президентом Путиным. Они оба согласились, что улучшение отношений – в интересах обеих стран и интересах всего мира. Они также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине», – говорится в заявлении Белого дома в Twitter.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин перед началом переговоров с Дональдом Трампом назвал эту встречу хорошей возможностью продолжить начатую в 2018 году в Хельсинки дискуссию.

«Мы давно не виделись, с нашей встречи в Хельсинки. Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки», – сказал Путин.

Напомним, после победы Трампа на выборах президента США Россию обвинили во вмешательстве в избирательный процесс. Москва все эти годы обвинения отрицает.