До 15 лет тюрьмы за «пьяное» ДТП или побег с места аварии – закон вступил в силу

С 28 июня вступает в силу новая редакция статьи 264 Уголовного кодекса России, ужесточающая наказание за ДТП, совершенное в состояние опьянения. Теперь виновники в зависимости от тяжести последствий рискуют сесть на срок до 15 лет. Такие же сроки будут давать и за оставление места происшествия.

Согласно изменениям, если пьяный водитель устроил аварию, в которой кто-то получил тяжкий вред здоровью, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Раньше предполагалось до четырех лет тюрьмы.

Если в ДТП есть погибший, тюремный срок составит от пяти до двенадцати лет вместо максимальных семи. В случае аварии с несколькими погибшими виновник отправится в места лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет – это на шесть лет больше, чем было предусмотрено раньше.

Такие же меры будут теперь действовать и в случае сокрытия с места аварии с пострадавшим или жертвами, поскольку в апреле был принят закон, приравнявший это преступление к «пьяному» ДТП.

По новой редакции УК, к категории тяжких может быть отнесено даже преступление, совершенное по неосторожности: суд назначает тюремный срок 10–15 лет, отмечает газета «КоммерсантЪ». Это также осложняет возможность условно-досрочного освобождения: если раньше виновник ДТП мог выйти, отсидев треть срока, то теперь придется отбыть не менее половины.