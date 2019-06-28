По делу «Рольфа» есть первый задержанный – член совета директоров Анатолий Кайро

Директор департамента анализа и развития бизнеса группы «Рольф», член совета директоров компании Анатолий Кайро задержан после допроса в Следственном комитете. Пока его задержали на двое суток, в течение которых собираются предъявить обвинение.

Об этом 28 июня сообщает РБК со ссылкой на представителя «Рольфа» Павла Носова.

Гендиректора компании Светлану Виноградову после общения со следователями отпустили домой.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что на допросе побывал и главный финансовый директор компании Александра Озерянова. Ее процессуальный статус пока неизвестен.

Реклама





Уголовное дело в отношении создателя компании Сергея Петрова возбудили по части 3 статьи 193.1 УК РФ. По мнению следствия, бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. А помогали ему в этом якобы топ-менеджеры.

Сам Петров находится за границей и в Россию не собирается.