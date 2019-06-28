На задержанного с мачете у здания ФСБ петербуржца возбудили дело. Он использовал оружие в битве за парковку

Полиция Петербурга возбудила дело после вооруженного конфликта и драки рядом с УФСБ на Литейном. Фигурантом стал 38-летний владелец мачете Дмитрий Дрожалкин.

Как стало известно «Фонтанке», петербуржец заподозрен в умышленном причинении легкого вреда здоровью с использованием оружия. Статья 115 УК, по которой возбуждено дело, предусматривает лишение свободы до двух лет.

По версии дознания, накануне вечером Дрожалкин повздорил с экипажем охранной фирмы «Титан» за парковочное место на улице Радищева (ранее «Фонтанка» писала, что конфликт начался на Рылеева. – Прим. ред.), достал мачете, повредил служебную машину и пожелал уехать. На Кирочной его догнали. При задержании Дрожалкин ударил оружием охранника. Тот защитился левой рукой, порезав пальцы. Петербуржец снова постарался скрыться, но ему помешал плотный поток. На Литейном, у здания УФСБ, его «Сандеро» заблокировали. Чекисты, на глазах которых разворачивалась драка, не вмешивались. Дрожалкина задержал подоспевший на вызов патруль полиции. Конфликт очевидцы сняли на видео.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.