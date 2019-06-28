Поезда между Петербургом и Москвой задерживает кража 1,5 км кабеля

Полтора километра кабеля украли на железнодорожной станции Сходня. В результате была нарушена работа устройств сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ). Подробности случившегося на ОЖД сбоя «Фонтанке» рассказали в пресс-службе компании.

Отсутствие в кабельном колодце 17 кабелей суммарной длиной более 1500 метров заметили в 2.40 28 июня. Судя по предоставленным ОЖД снимкам, злоумышленники выломали секцию ограждения, чтобы получить доступ к железнодорожной инфраструктуре.

«Вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта с последующим хищением кабеля, отвечающего за нормальную работу устройств СЦБ (сигнализация, централизация и блокировка), стало причиной нарушения графика движения поездов», – отметили в компании.

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К 5.40 с Ярославского вокзала на автотранспорте привезли 1700 метров нового кабеля, также организована доставка дополнительного запаса кабеля со станции Решетниково. В 6.00 начались восстановительные работы. Тем не менее происшествие в Химкинском районе Московской области повлекло за собой сбой в движении поездов между двумя столицами. Как ранее сообщала «Фонтанка», задержано больше десятка поездов.