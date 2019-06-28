Минкомсвязи предлагает устанавливать на смартфоны в РФ только отечественные приложения

Предустанавливать только российские приложения на мобильные устройства, продаваемые в РФ, предложило Минкомсвязи. Ведомство разработало поправки в закон о связи.

Об этом 28 июня пишут «Ведомости», ссылаясь на проект документа, который скоро вынесут на общественное обсуждение. Цель чиновников — обеспечить отечественным разработчикам недискриминационный доступ на глобальный рынок. Также Минкомсвязи радеет за безопасность мобильных устройств. Тип приложений и оборудование, на которое их обяжут предустанавливать, определит кабинет министров.

Ранее подобное предлагала Федеральная антимонопольная служба, при этом в профильном министерстве идею не поддерживали.

Если поправки в закон о связи примут, Apple может пересмотреть свою бизнес-модель в России, сообщил источник издания со ссылкой на представителей компании. Сейчас Apple не предустанавливает чужие приложения на свои устройства.

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Против предустановки, по данным ФАС, также выступали Microsoft и Intel. «Мегафон», Mail.ru Group и МТС идею поддержали. В Apple и Google официально это не комментировали. В «Яндексе» считают, что в этом случае «не должны пострадать пользовательский опыт и безопасность устройств».

Ранее сообщалось, что смартфоны Huawei могут перевести с Android на российскую операционную систему «Аврора». Такую возможность на Петербургском экономическом форуме обсуждали глава Министерства цифрового развития и связи РФ Константин Носков и исполнительный директор китайской компании Го Пин.