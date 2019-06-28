В Петербурге начинающий вратарь с тренировки отправился в больницу. Подросток принял удар ногой вместо мяча

Школьник получил серьёзные травмы во время тренировки по футболу в Кировском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 28 июня, накануне вечером скорую вызывали в спорткомплекс на улице Перекопской. Помощь медиков потребовалась юному футболисту. У 12-летнего пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, вдавленный перелом левой теменной кости. Школьника в тяжёлом состоянии госпитализировали.

По словам тренера футбольного клуба «Лавина», его подопечный, защищая свои ворота, получил удар ногой.