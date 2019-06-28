«Коммерсантъ» пишет о допросах троих топ-менеджеров «Рольфа». Они якобы помогли владельцу вывести за границу 4 млрд рублей

О доставлении к следователям троих топ-менеджеров группы компаний «Рольф» сообщает утром 28 июня «Коммерсантъ». По данным издания, после обысков в кабинетах на допросы в СКР поехали гендиректор «Рольфа» Светлана Виноградова, главный финансовый директор компании Александра Озерянова и директор департамента анализа и развития бизнеса группы Анатолий Кайро. Их процессуальный статус определят по итогам общения бизнесменов со следователями.

Как пишет издание, вчера в головном офисе крупнейшего в стране автодилера на Алтуфьевском шоссе прошли обыски. Сотрудники Следкома, в частности, пришли в кабинеты руководителей компании — гендиректора «Рольфа» Светланы Виноградовой, главного финансового директора компании Александры Озеряновой и директора департамента анализа и развития бизнеса группы Анатолия Кайро. Изъяв всю финансовую документацию, а также офисную технику, топ-менеджеров повезли на допрос в здание СКР в Техническом переулке.

«На момент сдачи номера не было известно, намерено следствие ходатайствовать об избрании им мер пресечения в Басманном райсуде или нет. В СКР «Ъ» сообщили, что решение о том, в каком процессуальном статусе бизнесмены будут проходить по делу, будет принято по результатам их допросов», – говорится в статье.

В Петербурге, по информации издания, никто задержан не был.

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Сам владелец ГК, Сергей Петров, в отношении которого возбуждено уголовное дело, напомним, находится за границей и возвращаться не собирается. У него есть гражданство Австрии.

«При этом он не понимает, кому и как могла нанести ущерб сделка, которую следствие и ФСБ считают криминальной», – отмечает «Коммерсантъ».

Бизнесмену, напомним, вменяют ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По версии следствия, с помощью топ-менеджеров «Рольфа» Петров организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб.